Прокуратура пришла с проверкой к РЖД

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку «Российских железных дорог» (РЖД). Об этом сообщают «Ведомостям» со ссылкой на источники в компании и Генпрокуратуре.

Собеседники газеты не уточнили, возбуждено ли уголовное дело. При этом прокуратура уже рекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который работает в РЖД четыре месяца.

Представитель РЖД отметил, что проверки в компании проходят регулярно. Представитель Генпрокуратуры объяснил, что проверка, в ходе которой составлено представление на Потапова, продолжается и носит рутинный характер.

Собеседник «Ведомостей», близкий к монополии, рассказывает, что о проверке прокуратура предупредила месяц назад, и сотрудники РЖД были готовы предоставить все необходимые данные. Что именно проверяют, он не сказал.

«Обычно проверяют закупочную деятельность компании, аффилированность и прочее», – предположил источник, однако не смог припомнить, когда в РЖД последний раз была проверка такого рода.

Другой собеседник издания, близкий к РЖД, сообщил, что сотрудники прокуратуры проверяют материалы 2011–2017 гг. Проверка может быть связаны с Алексеем Крапивиным, компании которого среди крупнейших подрядчиков РЖД.