Депутат Госдумы Виталий Милонов усыновил двухмесячного мальчика, его назвали Ильей. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Петербург".

"Малыш усыновленный, он у нас уже несколько дней, ему два месяца от роду. Вес 4100 граммов, рост 58 сантиметров. И со здоровьем все в порядке, только небольшой диатез, это пройдет", - рассказала жена Милонова Ева.

У известного петербургского политика и его супруги двое родных детей - восьмилетняя Марфа и пятилетний Николай, а также двое приемных - трехлетний Петр и двухлетняя Евдокия. Илья стал пятым ребенком в семье.

По словам жены Милонова, мать Ильи оставила его в роддоме. " Мать родила и оставила в роддоме, но, слава Богу, не убила", - заявила Ева.

Фото: vk.com/milonov