Передачу Исаакия РПЦ намерены оспорить в Конституционном суде

Передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви намерены оспорить в Конституционном суде. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

"Мы подвергаем сомнению конституционность некоторых положений федерального закона, который фактически отрицает равенство прав граждан независимо от их вероисповедания", – заявил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Одним из наиболее спорных моментов является пункт 3 части 9 ФЗ № 327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Согласно закону, физические лица и юридические лица, которые полагают, что их права нарушены в связи с передачей религиозной организации имущества религиозного назначения, вправе обратиться в суд за защитой своих прав и (или) законных интересов. Этот пункт лишает оппонентов РПЦ права в судебном порядке оспаривать законность процедуры передачи.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. Только после этого может быть назначен день голосования. Кроме того, 29 марта сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора и лично разобраться в ситуации.