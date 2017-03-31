В 19 домов на улице Зины Портновой вернулось тепло. Специалисты "Теплосеть Петербурга" в соответствии с графиком завершили ремонт трубы около дома номер 34. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В ходе ремонтных работ на было заменено порядка 20 метров теплотрассы. В данный момент обеспечение жителей горячей водой и отоплением осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Трубу с горячей водой прорвало в ночь на 30 марта, быль обнаружен дефект диаметром 250 мм. К четырем часам утра поток воды был остановлен, и начался ремонт трубы. Теплоснабжение поступало в дома по пониженным параметрам.