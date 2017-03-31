В Петербурге 31 марта днем ожидается снег и сильный ветер. Температура воздуха днем от трех до пяти градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснением погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о гололедице в утренние часы. Восход солнца был в 06:28, закат будет в 19:39. После заката ветер стихнет до 2 м/с, температура опустится до минус двух градусов.

Ранее главный синоптика петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что весна в этом году будет затяжной с дождем и снегом. Вплоть до 1 июня будет нестабильная погода с частыми циклонами.