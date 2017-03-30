В Петербурге 21 мая пройдет парад ретро-транспорта

В Петербурге 21 мая в честь Дня города пройдет парад ретро-транспорта. Необычное действо пройдет в городе на Неве уже третий год подряд. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В центре Северной столицы встретятся легендарные автобусы, синий троллейбус, воспетый Окуджавой, и автомобили ГАЗ-21, которые угонял у нечестных граждан Юрий Деточкин.

В этом году к раритетам присоединится инновационный транспорт. Группа компаний «Volgabus» дала согласие на показ в Петербурге беспилотного автобуса «MatrЁshka». Ранее автобус экспонировался только в закрытых выставочных пространствах.

«Между прошлым и будущим» – такой девиз можно дать мероприятию в этом году. Мы стараемся расширить географию участников и показать больше уникальных образцов транспорта. Каждый найдет для себя что-то интересное, независимо от возраста, поэтому на наш парад приходят семьями», - отметил глава «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин.

Зрители парада также увидят легендарный ГАЗ-АА «Полуторка», перевозивший жителей блокадного Ленинграда по Дороге Жизни в 1941-1943 гг. В 2014 году автомобиль был поднят со дна Ладожского озера и восстановлен.

Кроме того, «Пассажиравтотранс» представит единственный российский экземпляр междугородных автобусов «Икарус Люкс», который был выпущен в 1972 году и отреставрирован к 90-летию предприятия. В мире осталось только пять образцов подобной техники.

В параде будет участвовать техника из частных коллекций и музеев транспортных компаний Петербурга, Москвы и других городов России, а также Финляндии и Эстонии.