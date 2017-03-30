Автобусы Ленобласти будут возить бесплатно пассажиров старше 75 лет. Холдинг «Питеравто» обратился с таким предложением к областному управлению по транспорту.

«Люди, о которых идет речь, родились во время Великой Отечественной войны или до нее. Это люди трудной судьбы, которые прожили долгую жизнь и многое сделали для нашей страны», - заявил управляющий директор холдинга Андрей Марков.

Пассажиры старше 75 лет смогут ездить бесплатно на всех социальных и коммерческих автобусах Лен области, которые выпускает на линию «Питеравто». В общей сложности это 47 маршрутов – треть от общего объема пассажирских перевозок в регионе. Около трехсот машин холдинга работают на дорогах Гатчинского, Всеволожского, Тосненского, Приозерского, Ломоносовского, Выборгского и Кировского районов.

В письме, направленном в областное Управление по транспорту, сообщается, что холдинг готов возить бесплатно пассажиров старше 75 лет с 1 апреля. Сейчас проводятся инструктажи водителей и кондукторов. Для бесплатного проезда необходимо будет предъявить паспорт.