Дворцовый мост 2 апреля засияет синим цветов

Дворцовый мост и здание Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева 2 апреля засияют синим цветов в честь акции «Зажги синим», посвященной Всемирному дню распространения информации об аутизме.

Современная подсветка будет выполнена с применением энергосберегающих светодиодных технологий. Управление светотехническим оборудованием позволяет задавать необходимый режим работы, цвет светового потока светильников и прожекторов. Синяя подсветка включится в 20:05 и будет работать до шести утра 3 апреля.

Акция Light It Up Blue проводятся по всему миру с 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks. В этот день главные достопримечательности разных стран загораются синим цветом, международным символом аутизма. В 2013 году к этому движению присоединился и Петербург. В городе на Неве акцию проводит благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма «Выход в Петербурге».