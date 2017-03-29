Мизулина: Уроки по борьбе с коррупцией - опасная тенденция

Заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Мизулина назвала "опасной тенденцией" то, что в некоторых российских школах уроки патриотизма стали заменять на уроки по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает РИА "Новости".

"На роках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах", - отметила Мизулина на заседании Совфеда, добавив, что занятия в классах с первого по десятый заменили в нескольких школах Петербурга.

Как считает Мизулина, такие уроки не имеют отношения к патриотизму. С ней не согласилась сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что, по ее мнению, поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты. "Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку", - сказала она.

По предложению спикера палаты Валентины Матвиенко сенаторы поручили профильному комитету Совфеда по образованию проверить эту информацию. Комитет по образованию Смольного назвал информацию Мизулиной о замене уроков "беспочвенной".

"В Петербурге патриотизм воспитывается не на уроках патриотизма, а в рамках патриотического воспитания, которое включает в себя уроки истории, русского языка и литературы, географии, занятия в кружках и секциях системы дополнительного образования, экскурсии и многое другое. Антикоррупционное воспитание – это элемент глобальной задачи по воспитанию гражданина, часть воспитательной работы. В Петербурге, по крайней мере, целое не заменяется частью", – цитирует комитет "Фонтанка.ру".

По словам чиновников, им не очень понятно, что именно имела в виду сенатор, никаких замен или подмен в петербургских школах не происходило.