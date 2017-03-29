  • 29 Март 2017
USD 30.03.2017 57.0241 0.0877
USD ММВБ 15:17 56.92700  
EUR 30.03.2017 61.5347 -0.2755
EUR ММВБ 15:17 61.4310  
Нефть($) 29.03.2017 51.45 +0.98
Нефть(p) 29.03.2017 2933.89 +60.31

Мизулина: Уроки по борьбе с коррупцией - опасная тенденция

Автор:


© Фото: Григорий Сысоев / РИА "Новости"

Темы дня

По ее словам, такие уроки стали проводить в нескольких школах Петербурга.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Мизулина назвала "опасной тенденцией" то, что в некоторых российских школах уроки патриотизма стали заменять на уроки по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает РИА "Новости".

"На роках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах", - отметила Мизулина на заседании Совфеда, добавив, что занятия в классах с первого по десятый заменили в нескольких школах Петербурга.

Как считает Мизулина, такие уроки не имеют отношения к патриотизму. С ней не согласилась сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что, по ее мнению, поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты. "Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку", - сказала она.

По предложению спикера палаты Валентины Матвиенко сенаторы поручили профильному комитету Совфеда по образованию проверить эту информацию. Комитет по образованию Смольного назвал информацию Мизулиной о замене уроков "беспочвенной".

"В Петербурге патриотизм воспитывается не на уроках патриотизма, а в рамках патриотического воспитания, которое включает в себя уроки истории, русского языка и литературы, географии, занятия в кружках и секциях системы дополнительного образования, экскурсии и многое другое. Антикоррупционное воспитание – это элемент глобальной задачи по воспитанию гражданина, часть воспитательной работы. В Петербурге, по крайней мере, целое не заменяется частью", – цитирует комитет "Фонтанка.ру".

По словам чиновников, им не очень понятно, что именно имела в виду сенатор, никаких замен или подмен в петербургских школах не происходило.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm