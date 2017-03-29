Движение транспорта по улице Пестеля закроют на полтора месяца. Об этом сообщили пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 1 апреля по 10 мая 2017 года будет полностью закрыто движение по улице Пестеля – от Моховой до Литейного проспекта и от Литейного проспекта до улицы Короленко.

В те же даты вступят в силу ограничения движения по Моховой улице, пишет "Водитель Петербурга". Речь идет о четной стороне у улицы Пестеля. Причина столь серьезных мер – работы по прокладке теплосети.