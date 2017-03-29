В Петербурге увеличат срок размещения ярмарок. Депутаты ЗакСа утвердили во втором чтении поправки к законопроекту о ярмарках. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Согласно поправкам, предполагается увеличить срок проведения уличных базаров с 14 до 30 дней в квартал, увеличить предельный срок договора на размещение НТО для их проведения с 6 до 12 месяцев, передать муниципальным советам полномочия подавать предложения по размещению уличных рынков.

Новые правила регулирования ярмарок в городе на Неве приняли в 2015 году. Начало действия правил отложили на два года из-за внесения поправок в Земельный кодекс. Законопроект предполагает создание единого оператора ярмарок.

Он будет наделен рядом полномочий: ведение их реестра, проведение конкурсов на право организации ярмарок выходного дня, утверждение плана организации таких уличных базаров выходного дня и региональных ярмарок в Петербурге, а также выдача разрешений на использование земель для их размещения.

Оператора ярмарок будут определять на конкурсной основе. Во время обсуждения законопроекта 22 марта депутат Максим Резник заявил, что главный организатор ярмарок в Северной столице - «Невская торговая компания» - связана с окружением губернатора Георгия Полтавченко. Резник отметил, что это может вызвать конфликт интересов, а также усмотрел коррупционную составляющую.