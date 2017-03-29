Литейный и Благовещенский мосты разведут в ночь на 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Мосты разведут для подготовки разводных пролетов к предстоящей навигации: Литейный мост с с 01:40 до 04:45, Благовещенский мост с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00.

Сегодня ночью также будет закрыт для движения транспорта Тучков мост - с нуля часов до шести утра. Информацию о разводке мостов в межнавигационный период можно посмотреть на сайте СПб ГБУ «Мостотрест».

В данный момент петербургские мосты переводят в финальную стадию подготовки к сезону навигации, который стартует 10 апреля. Как готовят к разводкам первый постоянный мост через Неву - Благовещенский - можно прочесть в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».