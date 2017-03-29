Станцию метро «Выборгская» открыли после проверки

Петицию за допуск Самойловой на «Евровидение» подписали более 70 тыс. человек

Петербург 28 марта несколько раз за день завалило хлопьями снега (ФОТО)

"Яблоко" намерено подать в суд, если ЗакС не одобрит референдум по Исаакию

Петербург 28 марта несколько раз за день завалило хлопьями снега (ФОТО)

Петицию за допуск Самойловой на «Евровидение» подписали более 70 тыс. человек

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Лучшее в Петербурге Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы. читать далее → Где в Петербурге найти весну На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью. читать далее → Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру». читать далее →

Как это сделано написать письмо Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру». все письма → прочитать письмо →