Прощание с легендой «Зенита» Владимиром Казаченком пройдет 30 марта. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Гражданская панихида состоится на стадионе «Петровский» и начнется в 10:30, допуск всех желающих проститься с футболистом откроется в 11:00.

Отпевание пройдет в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало - в 13:00. В 15:00 начнется церемония захоронения на Серафимовском кладбище.

О смерти Казаченка стало известно в ночь на 27 марта. Следственный комитет России по Петербургу проводит проверку, так как на теле при медицинском обследовании зафиксированы гематомы.

Александр Кержаков, узнав о смерти Казаченка, написал об этом на своей странице в Instagram: «Плачу… Ты дал мне очень много… люблю тебя... Светлая память». В составе «Зенита» Казаченок провел 219 матчей и забил 78 мячей, в 1980 году вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата СССР. Казаченок входит в клуб Григория Федотова, забив за карьеру 104 гола.

С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита». Кроме двух периодов выступлений за «Зенит» (1971-1975, 1979-1983), Казаченок играл в московском «Динамо» (1976-1978), вместе с которым в 1977 году выиграл Кубок СССР. После завершения игровой карьеры работал тренером в санкт-петербургском «Динамо», «Химках» и эстонском клубе «Калев».