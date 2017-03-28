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Петербуржцам дали 31 день на постоплату эвакуации автомобилей

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© Фото: Павел Баранов / Лайф

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Рассчитаться можно будет наличными, банковским переводом или заплатить в кредит.

Петербуржцам дали 31 день на постоплату эвакуации автомобилей. Соответствующее постановление подписал губернатор Георгий Полтавченко, пишет "Водитель Петербурга".

Более того, согласно новым правилам, рассчитаться можно будет как наличными через кассу, которая круглосуточно должна работать на территории специализированной стоянки, так и банковским переводом на расчетный счет уполномоченной организации.

Оплата стоимости хранения осуществляется за каждый полный час нахождения автомобиля на специализированной стоянке. Если у владельца автомобиля не хватит собственных денег, можно заплатить в кредит.

Неоплата эвакуации в установленный срок считается административным правонарушением - штраф от трех до пяти тыс. рублей.

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