Тучков мост начнут разводить для прохода судов с 15 мая

Тучков мост начнут разводить для прохода малых судов с 15 мая. Об этом «Санкт-Петербург.ру» рассказал начальник строительства объекта «Реконструкция Тучкова моста» Сергей Ветюгов.

«Мы начали реконструировать разводной пролет моста с 15 ноября 2016 года. Было демонтировано все старое оборудование, сейчас идет обратный процесс строительства – смонтированы новые металлоконструкции, новые противовесы, а также их заполнение», - отметил он.

По словам Ветюгова, в данный момент разводной пролет Тучкова моста уже оборудован новой гидравликой, поставлены все главные цилиндры, строители вышли на финишную прямую - подключают электрооборудование.

Что касается всей реконструкции моста, то ее планируют закончить весной 2018 года. При этом у подрядчика есть обязательство снять все ограничения с моста до конца 2017 года, таким образом, практически на 100% закончить все работы.

«Как заказчик могу подтвердить, что подрядная организация ведет реконструкцию в полном соответствии с графиком. Сейчас завершаются работы по реконструкции разводного пролета для того, чтобы к началу навигационного периода уйти с центральной части сооружения и обеспечить тем самым навигацию. Финансирование по адресу обеспечено 100%, в прошлом году было освоено порядка 20% стоимости объекта, на текущий год также все обеспечено бюджетом Петербурга. Никаких препятствий для того, чтобы выполнить контрактные условия ни со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика нет», - заверила Ольга Швайка, начальник отдела строительства и реконструкции КРТИ.

Реконструкцию Тучкова моста начали 7 июня 2016 года, но впоследствии работы были приостановлены на время проведения Петербургского международного экономического форума и праздника выпускников «Алые паруса». Капитальный ремонт моста возобновили 4 июля, в данный момент на мосту одностороннее движение. Реконструкцией занимается ЗАО «Пилон», цена контракта - 2,45 млрд рублей.