Проходку тоннеля к станции метро «Новокрестовская» завершат в июле

Проходку тоннеля к станции метро «Новокрестовская» планируют завершить в июле. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Читайте также:

На строящейся станции «Проспект Славы» начали испытывать эскалаторы

В ночь на 27 марта «Метрострой» установил двухтысячное кольцо при строительстве тоннеля. Таким образом, проходка участка тоннеля вышла на финишную прямую.

Сооружение тоннеля ведется круглосуточно, остановки делаются только для наращивания кабеля и конвейерной ленты. Длина участка «Новокрестовская» – «Приморская» составляет 1969 км.

Одновременно с прокладыванием тоннеля на участке от стартового котлована в районе дома номер 22 на Туристской улице прокладывают бетон и рельсы. На самой «Новокрестовской» приступили к укладке бетона в посадочные платформы, а также продолжаются работы по бетонированию внутренних конструкций помещений кассового зала и служебных помещений. Строительство станции планируют закончить в апреле 2018 года.

В начале февраля стало известно, что «Метрострой» начал прокладывать один из перегонных тоннелей, который соединит станции «Спасская» и «Большой проспект» («Горный институт»). В середине января новый тоннель петербургского метро соединил «Беговую» и «Новокрестовскую» станции.