СК проверит обстоятельства смерти футболиста «Зенита» Владимира Казаченка

Следственный комитет России по Петербургу проверит обстоятельства смерти футболиста «Зенита» Владимира Казаченка. ОБ этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, легендарный футболист 26 марта был доставлен в кардиологический центр имени Алмазова после жалоб на плохое самочувствие.

В тот же день, после проведения реанимационных процедур, бывший футболист скончался. На теле Владимира Казаченка при медицинском обследовании зафиксированы гематомы.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. О смерти Казаченка стало известно в ночь на 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Александр Кержаков, узнав о смерти Казаченка, написал об этом на своей странице в Instagram. «Плачу… Ты дал мне очень много… люблю тебя... Светлая память», - написал форвард, попросив своих подписчиков не ставить лайки под постом.

Казаченок сыграл немаловажную роль в карьере Александра Кержакова. Именно по его рекомендации в конце 2000 года главный тренер "Зенита" Юрий Морозов пригласил Кержакова в петербургский клуб.