Протестующие дальнобойщики решили ночевать на Московском шоссе, пишет "Фонтанка.ру". Участники всероссийской акции против системы взимания платы "Платон" заявили, что стачка будет бессрочной.

"Ближе к вечеру привезут биотуалеты, будет разбита кухня, мы никуда сегодня не уйдем", – заявил один из активистов акции Александр Расторгуев. В данный момент на Московском шоссе припарковано более 50 грузовых и легковых машин.

При этом на месте проведения пассивной акции в Петербурге может быть размещено более 100 машин. Об этом рассказал лидер петербургского Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин.

По данным "Фонтанки.ру", пока что акция проходит мирно - водители обсуждают систему "Платон", политических лозунгов никто не оглашал. Протестные акции 27 марта проходят сегодня по всей России одновременно.

Забастовка в Петербурге началалсь ровно в полдень, всего для протеста было запланировано 300 автомобилей. Протестующим блокируют телефоны автодозвоном, их также обвиняют в поддержке оппозиционного политика Алексея Навального.

Лидер петербургского Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин доставлен сотрудниками ГИБДД в суд Приморского района. Ему грозит до 15 суток ареста.