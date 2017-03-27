  • 27 Март 2017
USD 28.03.2017 57.0233 +-0.4014
USD ММВБ 20:17 56.97910  
EUR 28.03.2017 61.9615 +0.0979
EUR ММВБ 20:17 62.0150  
Нефть($) 27.03.2017 50.79 +0.43
Нефть(p) 27.03.2017 2896.21 +4.30

Протестующие дальнобойщики решили ночевать на Московском шоссе

Автор:


© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Темы дня

Участники всероссийской акции против системы взимания платы "Платон" заявили, что стачка будет бессрочной.

Протестующие дальнобойщики решили ночевать на Московском шоссе, пишет "Фонтанка.ру". Участники всероссийской акции против системы взимания платы "Платон" заявили, что стачка будет бессрочной.

"Ближе к вечеру привезут биотуалеты, будет разбита кухня, мы никуда сегодня не уйдем", – заявил один из активистов акции Александр Расторгуев. В данный момент на Московском шоссе припарковано более 50 грузовых и легковых машин.

При этом на месте проведения пассивной акции в Петербурге может быть размещено более 100 машин. Об этом рассказал лидер петербургского Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин.

По данным "Фонтанки.ру", пока что акция проходит мирно - водители обсуждают систему "Платон", политических лозунгов никто не оглашал. Протестные акции 27 марта проходят сегодня по всей России одновременно.

Забастовка в Петербурге началалсь ровно в полдень, всего для протеста было запланировано 300 автомобилей. Протестующим блокируют телефоны автодозвоном, их также обвиняют в поддержке оппозиционного политика Алексея Навального.

Лидер петербургского Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин доставлен сотрудниками ГИБДД в суд Приморского района. Ему грозит до 15 суток ареста.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm