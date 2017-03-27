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Медведев разрешил выдавать водительские права в МФЦ

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© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

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Ранее права могли выдавать только подразделения Госавтоинспекции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении многофункциональным центрам (МФЦ) возможности выдавать водительские удостоверения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

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Новые правила выдачи водительских прав были одобрены премьером 23 марта 2017. МФЦ будут выдавать водительские удостоверения, поступившие из ГИБДД, и международные права. Ранее права могли выдавать только подразделения Госавтоинспекции.

Кроме того, теперь, если водитель захочет сменить удостоверение до истечения его срока, то новые права он получит сроком на десять лет. Ранее первоначально установленный период не подлежал изменению.

Медведев также подписал постановление, которое вводит новые правила для водителей стажем менее двух лет. Оно обязует их размещать на автомобиле специальный предупреждающий знак. Начинающим водителям также запрещена буксировка транспортных средств. Правила также ограничивают перевозку пассажиров на ​мотоциклах и управление автомобилями, перевозящими крупногабаритные грузы.

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