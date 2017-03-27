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Экс-глава компании-подрядчика строительства «Крестов-2» обвинен в растрате

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© Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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По данным следствия, Кудрин не организовал работы в полном объеме и присвоил более 56 млн рублей.

Бывшему генеральному директору ОАО "Генеральная строительная корпорация" (ОАО "ГСК") Виктору Кудрину предъявили обвинение в растрате. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Обвинение в растрате Кудрину было предъявлено на прошлой неделе", - сказал собеседник в Главном следственном управлении СКР по Петербургу. Кудрин был задержан 18 марта, СК возбудил в отношении него уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ "Растрата или присвоение в организованной группе в особо крупном размере".

По данным следствия, с 2007 по 2015 год между ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти и ОАО "ГСК" были заключены государственный контракт и дополнительные соглашения к нему на выполнение комплекса работ по строительству следственного изолятора в Колпино.

Заказчик перечислил на расчетные счета ОАО "ГСК" более 12 млрд 273 млн рублей в качестве оплаты работ. При этом Кудрин не организовал работы в полном объеме и присвоил более 56 млн рублей.

Следствие также сообщало о проведении ряда обысков, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для расследования. Петроградский районный суд Петербурга арестовал Кудрина 20 марта, вину в растрате он не признает.

Со строительством новых "Крестов" связывают убийство подполковника УФСИН Николая Чернова, который мог знать о липовых актах. Через три дня после убийства Чернова в Петербурге был задержан 63-летний местный житель Сабир Садыков. По версии следствия, он является исполнителем убийства. Также в рамках расследования дела был задержан заместитель начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко, который может являться подстрекателем к преступлению.

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