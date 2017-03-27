Старушку-потрошительницу из Купчино отправили в психбольницу

Старушку-потрошительницу из Купчино Тамару Самсонову отправили на принудительное лечение в психбольницу. Такое решение 27 марта принял Фрунзенский районный суд Петербурга.

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Тамара Самсонова была задержана в июле 2015 года по подозрению в серии жестоких убийств. Тайну старушки из Фрунзенского района смогли раскрыть после обнаружения пакетов с частями тела ее 79-летней подруги.

Главной уликой против Самносоновй стала видеозапись с камер наблюдения в ее доме - было зафиксировано, как женщина выносит полиэтиленовые пакеты. Вину пенсионерка не отрицала. Однако убийство подруги было не единственным - преступления описаны в ее личном дневнике, который нашли полицейские.

Следственный комитет счел доказанными два убийства в 2003 и 2015 годах. Экспертиза установила, что Самсонова страдала и продолжает страдать психическим расстройством, она представляет опасность для окружающих. Психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой, старушке диагностировали параноидальную шизофрению, благодаря этому она избежала наказания.