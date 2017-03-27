США осудили задержание сотен протестующих в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Марка Тонера.

«Народ России, как и любой другой, заслуживает правительство, которое поддерживает открытый рынок идей, прозрачное и подотчетное управление, равенство перед законом и возможность пользоваться своими правами без страха наказания», - заявил Тонер.

Он также добавил, что Вашингтон «обеспокоен», узнав о задержании российского оппозиционера Алексея Навального. «Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов», - резюмировал Марк Тонер.

В воскресенье, 26 марта, в 80 российских городах прошли акции протеста «Он нам не Димон», организованные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли, по последним данным, более 10 тыс. человек, были задержаны полицией более 130 человек.

В ходе протестной акции в Москве 26 марта были задержаны 1030 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо». Также в Москве был задержан Алексей Навальный, он провел ночь в СИЗО, дожидаясь суда.

Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК) 2 марта опубликовал расследование об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как утверждают в ФБК, глава правительства распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК.

Уличные акции по всей стране были запланированы после расследования. Они прошли в Москве, Петербурге, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Согласованы митинги в Волжском, Кирове, Томске, Воронеже, Иркутске, Казани.