МЧС предупреждает об ураганном ветре в Петербурге днем 27 марта. Температура воздуха днем от трех до пяти градусов тепла.

"Облачно с прояснениями, днем небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Местами слабый туман. Атмосферное давление будет понижаться", - говорится в сообщении ведомства.

Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Спасатели также предупреждают о гололедице в утренние часы. Восход солнца был в 06:40, закат будет в 19:29. После заката ветер немного стихнет, обещают кратковременные осадки.

Ранее главный синоптика петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что весна в этом году будет затяжной с дождем и снегом. Вплоть до 1 июня будет нестабильная погода с частыми циклонами.