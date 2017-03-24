Дорогу к домам на намыве Васильевского острова достроят 25 марта

Дорогу к к жилым комплексам на намыве Васильевского острова достроят 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Новая дорога обеспечит новоселам свободный проезд к домам - жилым комплексам «Капитан Немо» и «Светлый Мир «Я-романтик». Обязательства по строительству участка автомобильной дороги взял на себя ООО «Вымпел».

По данным КРТИ, сейчас компания завершает работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также подключению путепровода в створе Прибалтийской площади через Западный скоростной диаметр к Морской набережной.

Протяженность двухполосного участка дороги шириной от шесть-семь метров составляет порядка 650 метров. В дальнейшем дорога будет передана в собственность Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка.ру» строительство дороги жители новостроек требуют уже давно, однако вопрос не сдвигался с места, пока не был организован митинг, на который собирались примерно пятьсот покупателей ЖК «Я - романтик».

Вместо митинга в ситуацию с дорогой вмешался Смольный - вечером 23 марта на намывных территориях заметили чиновников во главе со строительным вице-губернатором Игорем Албиным. Сюда приехали представители КРТИ, комитета имущественных отношений и комитета по строительству.

«Формально было заявлено выездное совещание. Фактически же генеральному застройщику и подрядчику раздали поручения ускориться», - пишет издание. В итоге, уже сегодня, 24 марта, на В.О. стала работать техника по укладке новой дороги. По словам инженеров, работы займут как минимум два дня, поэтому к вечеру субботы достроить дорогу могут не успеть.

Раньше жителям приходилось добираться до намыва по технической дороге в районе Мичманской улицы. «Надевали резиновые сапоги по колено и ходили по бетонным плитам, уклоняясь от пролетающих грузовиков», - рассказал один из организаторов митинга.