Пулково с апреля меняет условия пользования парковкой

Пулково с 1 апреля меняет условия пользования парковкой. Во-первых, руководству пришлось полностью отказаться от бесплатного времени на краткосрочной парковке. Некоторые из машин не покидали парковку на протяжении нескольких дней и даже недель, что привело к беспорядку на стоянке.

Более того, на территории парковки участилось количество аварий. Теперь автомобилисты могут подъезжать к терминалу посадки и высадки с бесплатным пребыванием лишь в 15 минут.

При этом минимальный часовой тариф и стоимость долгосрочной аренды парковочных мест, наоборот, снизятся. На открытых парковках Р2 и Р3 тарификация будет производиться с момента въезда, тарифы не изменятся. На открытой парковке Р4 тариф «Час» снизится со 150 до 100 рублей

Также сократится стоимость долгосрочной аренды парковочного места. Начиная со второй недели, тариф «Дополнительные сутки» составит 200 рублей вместо 350 рублей, а стоимость каждой дополнительной недели снизится вдвое - с двух тыс. рублей до одной.

Остальные тарифы не изменятся, право бесплатного пользования парковочными местами предоставляется инвалидам I или II группы и управляющими специальными транспортными средствами инвалидов при предъявлении подтверждающих документов.

Парковка в Пулково рассчитана на 2,5 тыс. мест и разделен на несколько парковочных зон. В непосредственной близости к аэровокзалу расположены крытая парковка P1, которая оснащена станцией для зарядки электромобилей, а также открытые парковки P2 и P3.

Долгосрочная открытая парковка P4 расположена в десяти минутах ходьбы от терминала. Для удобства пассажиров между P4 и терминалом курсирует бесплатный шаттл. Кроме того, действует парковка для автобусов. Все парковки оснащены шлагбаумами и видеонаблюдением и работают круглосуточно.