«Час Земли» в Петербурге: в три раза больше тьмы и концерт при свечах

Петербург 25 марта в восьмой раз примет участие в международной экологической акции «Час Земли» и погрузится в темноту вместе со всем миром. Начиная с 20:30 на 60 минут без подсветки останутся достопримечательности и проспекты, а в квартирах и общественных зданиях погаснет свет.

Девиз предстоящей акции - «Меняй себя, а не планету!». Более того, 2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому в Северной столице будет отключено в три раза больше объектов, чем в 2016 году.

В их числе - отключение подсветки Дворцового, Биржевого, Благовещенского и Троицкого мостов, а также Эрмитажа, Главного штаба, Адмиралтейства, Соборной мечети, Троицкого и Смольного соборов.

На час будут отключены лампы по периметру Биржевой площади, у Ростральных колонн, на Марсовом поле. Без подсветки также останется самое высокое здание в Петербурге - небоскреб «Лидер-Тауэр» на площади Конституции, телебашня и Большеохтинский мост.

Всего в рамках акции в городе на Неве одновременно отключат 33 тыс. светильников. В результате будет сэкономлено порядка 2,2 мегаватта электроэнергии. При этом в Смольном отмечают, что идеология «Часа Земли» - не экономия электрической энергии.

«Главное - обозначение необходимости бережного отношения к окружающей среде в целом и энергоресурсам в частности», - отметила глава комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина.

Одновременно с отключением светильников и подсветки на стрелке Васильевского острова установят экран, где будут проходить прямые включения с городских достопримечательностей. Более того, запланирована программа, в рамках которой будут представлены музыкальные номера, праздник пройдет при свечах.

Помимо развлекательной части, мероприятие на стрелке Васильевского острова будет содержать и просветительскую программу. Участники смогут узнать интересные факты о проблеме изменения климата, о деятельности различных международных природоохранных организаций, ответить на вопросы экологической викторины и получить подарки.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Перед официальным стартом акции в черте города в природу будут выпущены, изъятые у фотографов у Исаакиевского собора, Спаса-на-крови, ушастые совы. Птицы занесены в Красную книгу Петербурга. В результате жестокой эксплуатации совы получили серьезные повреждения и только три из семи готовы к выпуску в природу.

«Именно этой акцией мы хотим показать, что любое незаконное использование диких животных – это причинение вреда окружающей среде. Мы все чаще сталкиваемся с фактами содержания животных в условиях, которые не свойственны их биологическим особенностям», - заявил специалист комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Нам необходимо сформировать негативное отношение к фактам жестокого обращения. Только при полном отрицании эксплуатации животных в корыстных целях мы сможем благотворно влиять на природу и окружающую среду», - также добавил он. Представитель комитета, в свою очередь, подчеркнул, что отношение к животным характеризует культурный уровень развития человека.

Фото: Игорь Руссак / РИА «Новости»

«Час Земли» - это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из суббот марта. В этот день горожан и различные организации призывают выключить свет и электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты.

Первый «Час Земли» прошел в Австралии в 2007 году, тогда в акции приняли участие более 2 млн человек. Позже к мероприятию стали присоединяться люди со всего мира. Уже несколько лет подряд гаснет подсветка таких достопримечательностей как лондонский Биг-Бен и Сиднейский оперный театр.

Также подсветки лишаются Голубая мечеть в Стамбуле, афинский Акрополь, собор Святого Петра в Ватикане, Эйфелева башня в Париже, Эмпайр-стейт-билдинг и Таймс-сквер в Нью-Йорке, Ниагарский водопад, международный аэропорт Лос-Анджелеса и огни Московского Кремля.

В текущем году в экологической акции примут участие более 125 городов России. В разных городах в рамках акции состоятся флешмобы, велопробеги, концерты и другие мероприятия. В Москве погаснет подсветка 1700 зданий, в том числе впервые - Храма Христа Спасителя, во Владивостоке - Золотого моста через бухту Золотой Рог.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»