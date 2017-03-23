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МВД пришли с обысками в «РКС-Энерго» по делу о хищении 14 млн рублей

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© Фото: РИА «Новости»

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Компания получила эти деньги через решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

МВД пришли с обысками в «РКС-Энерго» в «Петровском форте» на Финляндском проспекте по делу о хищении 14 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным следствия, компания получила эти деньги через решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество».

Сегодня, 23 марта, в рамках дела проходит изъятие документов и электронных носителей информации. Следствие устанавливает лиц, причастных к хищению.

Иск «РКС-Энерго» подало к Ладожскому транспортному заводу (ЛТЗ) после того, как на токопроводе его счетчика ревизоры не нашли пломбу. Благодаря этому был выставлен счет за безучетное потребление электроэнергии.

Суд удовлетворил иск, но следствие полиции считает, что кто-то из корыстных убеждений установил на счетчике ЛТЗ некондиционную пломбу, которая была обречена на то, чтобы отвалиться.

«РКС-Энерго» - одна из крупнейших энергосбытовых компаний Ленобласти, ранее ее совладельцем был сын экс-губернатора Ленобласти Вадим Сердюков.

«Ладожский транспортный завод» конструирует и изготавливает подъемно-транспортное оборудование. Продукция компании эксплуатируется в машиностроении, электроэнергетике «Росатомом», «Роскосмосом», в секторе ОПК, металлургии и судостроении. Собственником компании является ООО «ПФ «АСК».

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