Пулково реконструирует перрон за 1,8 млрд рублей к чемпионату мира по футболу 2018 года. Максимальная стоимость контракта составляет 1,85 млрд рублей.

Срок подачи заявок - до 4 апреля 2017 года, победителя выберут 6 апреля 2017 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

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Победитель конкурса должен будет выполнить работы по реконструкции перрона N3 и мест стоянок самолетов, прилегающих к аэровокзальному комплексу "Пулково-2", а также разработать рабочую документацию.

Компания-подрядчик должна внести 18,5 млн рублей для обеспечения заявки и иметь сопоставимый опыт работ на общую сумму не менее 700 млн рублей.

По данным "Делового Петербурга", площадку подготовят к приему высоких гостей на ЧМ-2018. Аэропорт потратит на перестройку собственные средства. После этого перрон будет соответствовать аэропортам А-класса.

В 2017 году на проект выделят больше 592 млн рублей, в 2018 году - 550 млн рублей, а в 2019 - 593 млн рублей. В аэропорту подчеркнули, что объект сдадут в эксплуатацию уже в мае 2018 года - до чемпионата.

Сейчас площадку используют для посадки и высадки пассажиров из бизнес-джетов во время крупных мероприятий. Во время ЧМ-2018 ее подготовят для приема VIP-гостей и "клиентских групп": чиновников FIFA, команд и партнеров мероприятия.

Воздушный порт требует предусмотреть 20 мест для самолетов разной величины: четыре места для широкофюзеляжных судов типа ИЛ-96-300 или В-747-400, 11 мест для А-320-200SH и пять для B-737-300. Общая вместимость площадки — 35 мест. Проект реконструкции разработало ОАО "Проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект".