Мединский: Между Смольным и РПЦ должен быть четкий договор по Исаакию

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что по Исаакиевскому собору должен быть четкий договор между Смольным и РПЦ. Об этом он заявил в большом интервью главному редактору "Московского комсомольца" Павлу Гусеву.

Читайте также:

На митинг в защиту Петербурга вышли более 10 тыс. человек (ФОТО)

"Богу - Богово, кесарю - кесарево. Храмы строили для общей молитвы и обращения к Богу, а не для обустройства складов, цехов или киноконцертных залов. Но к Исаакию, безусловно, особое отношение - и, как следствие, особая процедура. В первую очередь должен быть тщательно проработан договор между церковью и городом: что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей? Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом?" - сказал глава Минкультуры.

По его словам, смысл передачи Исаакия РПЦ состоит именно в том, чтобы "людям стало легче прийти туда, а не сложнее". "Если будут платные экскурсии, то каковы условия: цены, допуски, время?. Это все должно быть четко сформулировано цивилизованным договором", - уточнил Мединский.

При этом если церковь будет нарушать этот договор, то государство должно забрать собор обратно в свое управление. "Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, - то и слава Богу! Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов", - резюмировал министр.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. После этого в Петербурге начались "волнения": прошли митинги как "за" передачу Исаакия, так и "против".

В середине марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.