В Петербурге 23 марта днем будет ветрено и без осадков. Температура воздуха днем от четырех до шести градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 06:53, закат будет в 19:19. После заката ветер стихнет до 5 м/с, температура опустится до минус одного градуса.