ЖК "Силы природы" в Мурино достроит компания "РР-Сити"

ЖК "Силы природы" в Мурино, принадлежащий компании "О2 Девелопмент", достроит компания "РР-Сити", соглашение уже подписано. Об этом сообщает канал Piter tv со ссылкой на дольщиков.

По их данным, нового застройщика уже представили, а проблемный ЖК будет достроен до конца 2017 года. "Произошло чудо, вчера был найден застройщик, который пообещал довести стройку до конца. Теперь история, которая длится четыре года, наконец-то закончится счастливо", - цитирует канал одного из дольщиков.

В компании "О2 Девелопмент" корреспонденту "Санкт-Петербург.ру" не подтвердили и не опровергли сообщение о подписании официального соглашения. "Мы ведем переговоры с компанией "РР-Сити" о ее вхождении в проект в качестве инвестора, это наши партнеры. Застройщиком первой очереди является ЖСК "Мурзинское-1", второй очереди - ООО "Романтик"", - заявила пресс-секретарь "О2 Девелопмент" Ирина Ледачкова.

Для завершения строительства проблемного ЖК, в котором около 2,5 тыс. пайщиков и дольщиков, необходимо 500 млн рублей. Ранее сообщалось, что "РР-Сити" уже предложило "Петербургской недвижимости" продавать квартиры в ЖК "Силы природы". Это подтвердили в агентстве недвижимости, контракт пока не заключен.

"РР–Сити" принадлежит в том числе выходцу из скандального банка "Таврический". Одним из владельцев компании является экс–миноритарий банка "Таврический" Александр Ранков. Банк прекратил обслуживать клиентов в декабре 2014 года. Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты "Ленэнерго" (16,5 млрд рублей) и "МРСК Северо-Запада" (три млрд рублей).

В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а оказать ему финансовую помощь в размере 28 млрд рублей. Распределителем этих денег выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии присоединит к себе "Таврический". В июне 2015 года после обысков ФСБ в офисах "Ленэнерго" и банка "Таврический", экс-директор по финансам энергетической компании Денис Слепов получил обвинение в злоупотреблении полномочиями, а бывший гендиректор Андрей Сорочинский написал явку с повинной. С задержанием Сомова и Гаркуши под следствием оказалась вся цепочка менеджеров.

Сдача первой очереди ЖК "Силы природы" должна была состояться в июле 2016 года (продано около 90% жилья), второй - в конце 2017 года (продано около 40% квартир). Разрешение на строительство еще трех очередей проекта было отозвано. Договор аренды на оставшиеся 18 га был расторгнут, и они остались у "Балтинвестбанка", у которого в конце 2015 года начались проблемы, санатором банка стал "Абсолют Банк".

ЖК "Силы природы" - не единственный проблемный объект компании "О2 Девелопмент". Строительство ЖК "Моя стихия" в Парголово должно было завершиться в 2016 году, однако на сегодняшний день ни один из трех корпусов по 26 этажей каждый не достроен.