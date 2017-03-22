Лопнувшую трубу на улице Турку починили за сутки. Работы около дома номер 21, корпус 1, были закончены 22 марта в 14:10. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга».

Специалистам пришлось заменить десять метров трубы диаметром 500 мм. При этом, по данным компании, ограничивать подачу тепла не потребовалось.

Коммунальная авария произошла вчера днем - в разлитом кипятке оказалось несколько припаркованных автомобилей. Причиненный ущерб будет возмещен, для этого необходимо зафиксировать повреждения и обратиться в суд.