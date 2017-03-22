МЧС предупреждает об ураганном ветре в Петербурге 23 марта. Ночью будет небольшой дождь, а днем без садков.

"Ветер западный, юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

При этом атмосферное давление будет повышаться. Температура воздуха ночью - от одного до трех градусов тепла, днем - от плюс четырех до плюс шести.