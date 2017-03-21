Александро-Невская лавра откроет для туристов 30-метровую колокольню. Кроме того, в паломническом центре собора разработали несколько экскурсионных маршрутов. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Петербург».

«Уже сейчас можно попасть на некоторые экскурсии. «Неизвестная лавра» - очень интересный проект, никто ведь не знает, что в монастыре на послушании есть фотограф, который уже несколько лет фотографирует жизнь братии. Посетители могут посмотреть изнутри, как живут монахи», - рассказал иеродиакон Марк (Бирюков), руководитель Паломнического центра.

Часть экскурсий откроют только с началом туристического сезона. Например, попасть на колокольню можно будет только в июне - там еще не закончена реставрация. При этом дети, старики и тучные люди попасть туда не смогут, так как на высоту ведет узкая винтовая лестница. Все ограничения вводят исключительно ради безопасности.

Также с лета заработает музыкальная экскурсия. Ансамбль лавры исполняет монастырские распевы и произведения известных композиторов, захороненных в Некрополе: Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Дмитрия Бортнянского.



«Большинство экскурсий проходит дважды в месяц, мы заранее выставляем на сайте даты и начинаем запись желающих, - отметил отец Марк, - цены от 100 до 400 рублей, но они пойдут на пожертвования».

Проводить экскурсии по лавре смогут в том числе и обычные туристические бюро, однако для этого им придется пройти обучение и получить лицензию. В паломническом центре они должны окончить курсы православных экскурсоводов, пройти обучающую экскурсию и сдать тест. По словам отца Марка, уже сейчас в группу записалось около 20 человек.

Александро-Невская лавра – один из самых старых соборов Петербурга, построенный еще в 17-18 веках. Также это действующий мужской монастырь. С основания монастыря при нем были устроены комнаты для паломников и гостей. Ежегодно в Свято-Троицкую лавру приезжает около 70 тыс. туристов - экскурсии ежедневно в 12, 14 и 16 часов.