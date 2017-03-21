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Картина дня: дело о резиденции Путина и закрытие станции метро

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© Фото: net2dish.com

Темы дня

Где прошли обыски, а также кого задержали о хищениях при строительстве президентской резиденции в Огарево, что стало причиной закрытия станции «Площадь Ленина».

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала так называемое дело о резиденции Путина. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Фонтанка.ру» (12:50), «Агентстве бизнес новостей» (12:50) и «Деловой Петербург» (12:55).

Ущерб государству по уголовному делу превышает 200 млн рублей. Преступное сообщество орудовало при строительстве президентской резиденции в Огарево. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

В рамках дела о крупных хищениях при строительстве резиденции кроме директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова, его бывшего заместителя Станислава Кюнера и экс-гендиректора ЗАО «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского задержаны еще трое петербургских коммерсантов.

Это Александр Родионов и Сергей Перевалов, которые вели дела в компаниях «Климат проф», «Климат Компани» и «Климат Дистрибьюшн», а также бизнесмен по фамилии Литвинов. Предполагается, что они в ближайшее время будут этапированы в Москву, где следствие выйдет в суд с ходатайством об их аресте.

Уголовное дело было возбуждено еще 20 марта. По версии следствия, ФГУП «Атэкс» ФСО России и его подконтрольные фирмы причастны к махинациям при строительстве «Объекта № 53» ФСО России, то есть официальной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, а стоимость работ там превышает 5,5 млрд рублей. Сегодня в петербургском офисе компании «Стройкомплект», родственной структуры компании «Балтстрой», на улице Рубинштейна, 13, прохошли обыски.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало вечернее закрытие станции метро «Площадь Ленина», ее закрывали с 18:23 до 18:59. Поезда следовали мимо станции без остановки. Причиной закрытия стала бесхозная коробка на платформе, она оказалась пустой.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Невские новости».

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