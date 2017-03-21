"Теплосеть" починила трубу с горячей водой на Измайловском проспекте, 9. Жители близлежащих домов получают тепло и воду в штатном режиме, сообщили в компании.

Неполадки на теплострассе произошли в четыре утра 21 марта., осмотр выявил дефект на трубе диаметром 300 мм. В ходе ремонтных работ было заменено восемь метров теплотрассы.

Во время ремонта трубы в 30 домах по Измайловскому проспекту теплоснабжение подавалось по пониженным параметрам.