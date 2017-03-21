В Петербурге планируют оборудовать еще 10 мест для зарядки электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

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В настоящее время они находятся в стадии проектирования. Зарядки хотят установить не только в центре, но и других районах Северной столицы.

В задании на проектирование предусмотрены требования по установке универсальной зарядной станции постоянного тока. Она должна быть пригодна для одновременной подзарядки двух электромобилей и адаптирована под электокары разных производителей.

Места для зарядки электромобилей планируется обозначать специальными знаками и указателями. В дальнейшем при подготовке проектной документации комитет будет рассматривать возможность размещения инфраструктуры для электромобилей в Петербурге.