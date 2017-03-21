УФАС: Избирательная комиссия незаконно арендует автомобили

УФАС по Петербургу указало городской избирательной комиссии, а также на нарушение закона при заключении контракта с единственным поставщиком на автообслуживание. Соответствующее решение было вынесено на заседании УФАС 21 марта.

С жалобой в адрес комиссии обратилась компания «Трансперенси Интернешнл – Россия». Она уточнила, что федеральный закон о конкуренции обязывает их проводить торги, однако их не было. Сумма контракта составила более семи млн рублей.

Ранее аналогичное решение было принято по петербургскому парламенту, который и вовсе заключил контракт на три года для обслуживания депутатов и аппарата. ЗакСу было предписано расторгнуть контракт.

Также активисты «Трансперенси» пожаловались на транспортное обслуживание аппарата детского омбудсмена. Речь идет об аналогичном контракте в 307 тыс. рублей.