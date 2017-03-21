  • 21 Март 2017
USD 22.03.2017 57.2323 +-0.0524
USD ММВБ 19:17 57.20220  
EUR 22.03.2017 61.7308 +0.0352
EUR ММВБ 19:17 61.8350  
Нефть($) 21.03.2017 51.87 +0.84
Нефть(p) 21.03.2017 2968.64 +45.40

Смольный одобрил идею удвоить затраты на ремонт дорог в 2017 году

Автор:


© Фото: Instagram / @irina_kzan

Темы дня

Окончательное решение о дополнительном финансировании будет принято после корректировки бюджета в ЗакСе.

Смольный одобрил идею удвоить затраты на ремонт дорог в 2017 году. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) получил предварительное согласие. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на заместителя председателя ведомства Вадима Власова.

При этом окончательное решение вопроса по выделению дополнительного финансирования отложено до второго чтения корректировки бюджета в петербургском Законодательном собрании.

Летом 2017 года Смольный планировал потратить на ремонт городских дорог, включая ремонт трамвайных путей, 3,5 млрд рублей. При весенних поправках в бюджет КРТИ планирует дополнительно запрашивать еще 3,5 млрд рублей. В этом случае общая смета ремонтной кампании составит рекордные 7 млрд рублей.

На данный момент планируют отремонтировать дороги по 71 адресу, общая площадь ремонта должна составить 1,7 млн кв. метров. Дополнительно выделенные 3,5 млрд рублей позволят отремонтировать еще 1,9 млн кв. метров дорог.

Одной из наиболее "болевых" точек Петербурга в плане необходимости ремонта дороги - микрорайон Усть-Славянка. Жители поселков Металлострой, Понтонный, Саперный и Усть-Ижора и города Отрадного ежедневно простаивают в пробках - вместо десяти минут на то, чтобы преодолеть небольшой километраж, уходит около часа.

Пока Смольный и "СПб Реновация" не могут поделить ответственность за данный участок, в Рыбацком, где заканчивается Шлиссельбургский проспект и начинается Советский, ежедневно возникает автомобильный и пешеходный ад, подробнее о ситуации - в материале "Санкт-Петербург.ру".

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Погружение в виртуальность: где в Петербурге попробовать шлемы виртуальной реальности

    Устройства виртуальной реальности, активно обсуждаемые уже несколько лет, могут кардинально изменить мир технологий и повседневную жизнь. Прикоснуться к виртуальной реальности и примерить на себя VR-шлем можно и в Северной столице. «Санкт-Петербург.ру» составил карту таких мест.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm