Смольный одобрил идею удвоить затраты на ремонт дорог в 2017 году. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) получил предварительное согласие. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на заместителя председателя ведомства Вадима Власова.

При этом окончательное решение вопроса по выделению дополнительного финансирования отложено до второго чтения корректировки бюджета в петербургском Законодательном собрании.

Летом 2017 года Смольный планировал потратить на ремонт городских дорог, включая ремонт трамвайных путей, 3,5 млрд рублей. При весенних поправках в бюджет КРТИ планирует дополнительно запрашивать еще 3,5 млрд рублей. В этом случае общая смета ремонтной кампании составит рекордные 7 млрд рублей.

На данный момент планируют отремонтировать дороги по 71 адресу, общая площадь ремонта должна составить 1,7 млн кв. метров. Дополнительно выделенные 3,5 млрд рублей позволят отремонтировать еще 1,9 млн кв. метров дорог.

Одной из наиболее "болевых" точек Петербурга в плане необходимости ремонта дороги - микрорайон Усть-Славянка. Жители поселков Металлострой, Понтонный, Саперный и Усть-Ижора и города Отрадного ежедневно простаивают в пробках - вместо десяти минут на то, чтобы преодолеть небольшой километраж, уходит около часа.

Пока Смольный и "СПб Реновация" не могут поделить ответственность за данный участок, в Рыбацком, где заканчивается Шлиссельбургский проспект и начинается Советский, ежедневно возникает автомобильный и пешеходный ад, подробнее о ситуации - в материале "Санкт-Петербург.ру".