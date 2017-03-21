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Ущерб государству по делу резиденции Путина превышает 200 млн рублей

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© Фото: Алексей Куденко / РИА "Новости"

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Общая стоимость строительства резиденции превышает 5,5 млрд рублей.

Ущерб государству по делу резиденции Путина превышает 200 млн рублей. Преступное сообщество орудовало при строительстве президентской резиденции в Огарево. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем").

В рамках уголовного дела о крупных хищениях при строительстве резиденции кроме директора ФГУП "Атэкс" Андрея Каминова, его бывшего заместителя Станислава Кюнера и экс-гендиректора ЗАО "Стройкомплект" Дмитрия Торчинского задержаны еще трое петербургских коммерсантов.

Это Александр Родионов и Сергей Перевалов, которые вели дела в компаниях "Климат проф", "Климат Компани" и "Климат Дистрибьюшн", а также бизнесмен по фамилии Литвинов. Предполагается, что они в ближайшее время будут этапированы в Москву, где следствие выйдет в суд с ходатайством об их аресте.

Уголовное дело было возбуждено еще 20 марта. По версии следствия, ФГУП "Атэкс" ФСО России и его подконтрольные фирмы причастны к махинациям при строительстве "Объекта № 53" ФСО России, то есть официальной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, а стоимость работ там превышает 5,5 млрд рублей. Сегодня в петербургском офисе компании "Стройкомплект", родственной структуры компании "Балтстрой", на улице Рубинштейна, 13, проходят обыски.

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