Картина дня: последствия митинга в защиту Петербурга и Европейский университет

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала внезапная проверка помощников депутатов петербургского Законодательного собрания Оксаны Дмитриевой и Максима Резника. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Санкт-Петербург.ру» (10:35), «Деловой Петербург» (11:05) и «Невские новости» (11:15).

Изначально сообщалось лишь то, что действия помощников Михаила Романова, Павла Швеца и Антона Морозова «будут проверять на соответствие закона о государственной службе». Однако позднее стало известно, что новая проверка связана с плакатом на митинге 18 марта против спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

В разговоре с одним из помощников начальник аппаратного управления кадров петербургского ЗакСа Дмитрий Быченков заявил, что по ФЗ-79 госслужащим запрещено заниматься политической деятельностью. Быченков пообещал, что «проверка будет быстрая, скорая и к концу недели все материалы будут», а ее результаты «будут однозначными».

Помощников вызовут для дачи объяснений. Прежде в отделе кадров ЗакСа им заявляли, что они могут работать без разрешения спикера Макарова только в будние дни с 9 до 18 часов.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала очередная беда с Европейским университетом в Петербурге – сегодня, 20 марта, Арбитражный суд аннулировал лицензию вуза. В учебном заведении готовятся подавать апелляцию. Решение вступит в силу через месяц или после рассмотрения апелляции.

Лицензия Европейского университета уже была приостановлена 9 декабря. Вуз не выполнил в срок предписания надзорных органов об устранении множественных нарушений в своей работе. При этом в ЕУ заявляли, что все нарушения уже устранили.

Через четыре дня, 13 декабря, Европейскому университету восстановили лицензию, это сделал Арбитражный суд Москвы, он приостановил действие решения Рособрнадзора о заморозке лицензии на право ведения образовательной деятельности. Занятия возобновились 16 декабря.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Невские новости».