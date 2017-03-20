На реки и каналы Петербурга вышел ледокол. Сегодня, 20 марта, два буксира мощностью 300 и 170 лошадиных сил проходят путь из Охты в Фонтанку. Об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В течение ближайших двух недель они также будут пробивать лед на Мойке, Фонтанке, канале Грибоедова и Крюковом канале. Эти меры позволят избежать заторных явлений, особенно вблизи мостов, и, в целом, затопления территорий.

На данный момент Нева частично еще во льду, особенно большие скопления у Вантового моста. Уровень воды на штоке у Горного института составляет +23 см, у Обуховского завода + 130 см, на точке измерения в Шлиссельбурге +457 см. Уровни поднятия воды соответствуют среднему значению.

С 15 марта петербуржцев начали штрафовать за выход на лед - находиться на льду водоемов сейчас незаконно, начал действовать официальный запрет. В связи с потеплением толщина льда на каналах и озерах стремительно уменьшается.

Видео: fontanka.ru