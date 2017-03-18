Международный заплыв "моржей" прошел у стен Петропавловской крепости (ФОТО)

Международный заплыв "моржей" прошел у стен Петропавловской крепости. Старт соревнованиям дал выстрел пушки с Нарышкина бастиона.

Пляж около крепости выбран для заплыва "Возрождение традиции зимнего плавания" не случайно - в 60-90е годы ХХ века у Трубецкого бастиона проходили регулярные заплывы крупнейшего в СССР Клуба любителей зимнего плавания "Большая Нева".

В ледяную воду погрузились несколько десятков зимних пловцов из Петербурга, регионов России, а также Финляндии, Латвии, Беларуси и Эстонии. Многие из них имеют большой стаж "моржевания" и престижные награды.

Например, на пляже у крепости можно было встретить президента IWSA Марию Юрьё-Коскинен и президента Федерации зимнего плавания России адмирала Константина Сиденко. Индивидуальные заплывы были по трем дистанциям: 25, 50 и 100 метров.

Кроме специально сделанного бассейна на льду, здесь также поставили несколько палаток МЧС и даже угощали всех гостей соревнований горячим чаем. Сами же участники заплыва после ледяной воды сразу же заползали греться в кедровую бочка.