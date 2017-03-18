  • 18 Март 2017
USD 18.03.2017 57.9344 -0.3093
USD ММВБ 14:17 57.10900  
EUR 18.03.2017 62.3722 -0.1175
EUR ММВБ 14:17 61.5330  
Нефть($) 18.03.2017 51.67 0.06
Нефть(p) 18.03.2017 2993.47 -12.49

Международный заплыв "моржей" прошел у стен Петропавловской крепости (ФОТО)

Автор:


© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
    следующая

    Темы дня

    Старт соревнованиям дал выстрел пушки с Нарышкина бастиона.

    Международный заплыв "моржей" прошел у стен Петропавловской крепости. Старт соревнованиям дал выстрел пушки с Нарышкина бастиона.

    Пляж около крепости выбран для заплыва "Возрождение традиции зимнего плавания" не случайно - в 60-90е годы ХХ века у Трубецкого бастиона проходили регулярные заплывы крупнейшего в СССР Клуба любителей зимнего плавания "Большая Нева".

    В ледяную воду погрузились несколько десятков зимних пловцов из Петербурга, регионов России, а также Финляндии, Латвии, Беларуси и Эстонии. Многие из них имеют большой стаж "моржевания" и престижные награды.

    Например, на пляже у крепости можно было встретить президента IWSA Марию Юрьё-Коскинен и президента Федерации зимнего плавания России адмирала Константина Сиденко. Индивидуальные заплывы были по трем дистанциям: 25, 50 и 100 метров.

    Кроме специально сделанного бассейна на льду, здесь также поставили несколько палаток МЧС и даже угощали всех гостей соревнований горячим чаем. Сами же участники заплыва после ледяной воды сразу же заползали греться в кедровую бочка.

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      Лучшее в Петербурге

      День святого Патрика: история, празднование РПЦ и афиша в Петербурге

      Кто такой святой Патрик, что он сделал для Ирландии, как раньше праздновали St. Patrick's Day, чем торжество славится сейчас и где отпраздновать День Ирландии в Северной столице.

      читать далее →

      Где в Петербурге найти весну

      На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

      читать далее →

      Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

      Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

      Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

      Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пресс-релизы

      17.03.17
      62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
      15.03.17
      Обучение в Чехии – современные тенденции
      07.03.17
      Боль в позвоночнике: чем она опасна?
      03.03.17
      В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
      28.02.17
      Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
      28.02.17
      «Форд» локализует автопроизводство на территории России
      28.02.17
      Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
      27.02.17
      Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm