СК попросили проверить законность передачи Исаакия РПЦ

Депутаты фракции "Партия Роста" петербургского Законодательного собарния обратились к главе регионального СК Александру Клаусу с просьбой проверить законность передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

"К депутатам поступает многочисленная информация о фактах превышения должностных полномочий и самоуправстве отдельных должностных лиц в условиях отсутствия законных решений о передаче государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" РПЦ",- говорится в документе.

Как отмечают авторы, в ходе рассмотрения в Смольнинском районном суде етербурга иска физических лиц стало известно, что никаких решений, касающихся передачи музея Смольным и министерством культуры РФ принято не было.

"Вместе с тем, в фактах разработки плана мероприятий по передаче музейных предметов ГМП "Исаакиевский собор", а также устных указаниях директору музея и установления сроков вывоза музейных предметов в отсутствии решения, принятого в соответствии с законодательством РФ и Петербурга, равно как и в фактах публичного информирования со стороны должностных лиц о том, что подобное решение принято, могут усматриваться деяния, подпадающие под статью 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", а также под статью 330 УК РФ "Самоуправство",-констатируют депутаты.

Также они обращают внимание на на инициативу обьединить Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки. "В ответ на наш депутатских запрос первый заместитель министра культуры В. В. Аристархов информирует о том, что подобная инициатива только поступила на рассмотрение в министерство культуры РФ, и вопрос изучается. Следовательно, никаких решений не принято. Вместе с тем, в РНБ уже проводятся и намечаются мероприятия для исполнения еще не принятого законным образом решения", - обращают внимание в ЗакСе.

В связи с вышеизложенным, Максим Резник, Сергей Трохманенко и Оксана Дмитриева попросили провести расследование поступающей информации, выявить должностных лиц, причастных к вышеуказанным деяниям, и привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. После этого в Петербурге начались "волнения": прошли митинги как "за" передачу Исаакия, так и "против".

В понедельник, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Завтра, 18 марта, пройдет «Марш в защиту Петербурга». Его главной темой станет требование отказать РПЦ в передаче в ее пользование Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга, в том числе тема слияние РНБ и РГБ, а также застройки территории Пулковской обсерватории.