Суд отказался рассматривать очередной иск против передачи Исаакия РПЦ

Смольнинский суд Петербурга отказался рассматривать очередной иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

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Сегодня, 17 марта, судья Татьяна Матусяк вынесла определение об отказе в приеме административного искового заявления, которое подписали 32 человека, среди которых правозащитник Динар Идрисов, активисты Андрей Бажутин, Алексей Назаров, Мария Дубкова и другие. В качестве заинтересованного лица был обозначен губернатор Георгий Полтавченко, ответчиком в иске выступал комитет имущественных отношений.

Вчера, 16 марта, Смольнинский районный суд также отказал в рассмотрении по существу иска против распоряжения Смольного о передаче Исаакия РПЦ. Еще один аналогичный "отказ" был получен в суде 15 марта. Кроем того, в феврале текущего горда Василеостровский районный суд первым отказался рассматривать иск к Смольному.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. После этого в Петербурге начались "волнения": прошли митинги как "за" передачу Исаакия, так и "против".

В понедельник, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Уже завтра, 18 марта, пройдет «Марш в защиту Петербурга». Его главной темой станет требование отказать РПЦ в передаче в ее пользование Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга, в том числе тема слияние РНБ и РГБ, а также застройки территории Пулковской обсерватории.