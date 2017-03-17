На Петербург в выходные обрушатся дожди со снегом. Об этом на своей странице Facebook рассказал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Погрелись вчера на солнышке. Кстати, это был самый продолжительный солнечный день в этом году, солнце светило 9,6 часов. Теперь надо смочить город. Поливальная машина уже на подходе", - написал синоптик.

По словам Колесова, циклон движется со стороны Эстонии и в скором времени достигнет Северной столицы, поэтому пора "достаем зонтики и поднимаем воротники, местами будет и со снежком".