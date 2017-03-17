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Маткапитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля и выплату автокредита

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© Фото: za-strahovanie.ru

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Под действие законопроекта подпадают многодетные семьи, а также семьи с приемными детьми и с детьми с инвалидностью.

Депутаты Госдумы предложили разрешить материнский капитал на покупку отечественных автомобилей и выплату автокредитов. Соответствующие поправки к закону о маткапитале внесли в Госдуму члены КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», пишет РБК.

Под действие законопроекта подпадают многодетные семьи, а также семьи с приемными детьми и с детьми с инвалидностью. Законопроект также ограничивает возможность продажи купленного семьей автомобиля: продать транспортное средство можно будет только спустя три года после приобретения.

Авторами законопроекта стали депутаты Валерий Гартунг, Олег Нилов, Федот Тумусов и Михаил Емельянов (все трое - из фракции «Справедливой России»). Также над законом работали Сергей Иванов, Борис Чернышов и Ярослав Нилов (ЛДПР), Алексей Куринный (КПРФ). Кроме того, в разработке документа участвовал Национальный автомобильный союз.

Поправки в закон смогут помочь тем семьям, которые не могут решить, на что потратить материнский капитал, а их в России 47%, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Направление даже части этих средств на автомобильный рынок способно как минимум приостановить падение продаж, что позитивно скажется на состоянии как автопроизводителей, так и всех остальных сегментов автопрома», - отметил он.

Также принятие законопроекта поспособствует «созданию системы государственной поддержки промышленности через социальную помощь населению», отметил один из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Несколько дней назад, 13 марта, член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили полностью заменить маткапитал ежемесячными пособиями до 15 тыс. рублей, земельными участками и автомобилями.

Размер материнского капитала с 2015 года составляет 453 тыс. 26 рублей. В 2016 и 2017 годах от его индексации было решено отказаться. В начале марта Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивает действие в 2018 году, еще на пять лет, по 2023 год.

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