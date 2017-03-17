На «Зенит-арене» проведут хоккейный матч. Об этом сообщает портал «Р-Спорт» со ссылкой на члена совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александра Медведева.

Читайте также:

Недопраздник и недостадион: как Петербург дал отсчет 100 дням до Кубка конфедераций

«Один из способов заполнить стадион на Крестовском - провести хоккейный матч. Думаю, мы это сделаем и установим европейский рекорд. Не надо откладывать. Сделаем это в этом году», - заявил он.

При этом генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что вопрос проведения хоккейного матча на «Зенит-арене» с оргкомитетом чемпионата мира по футболу 2018 года не обсуждался, Сорокин впервые слышит об этой инициативе.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Первые три матча на новом футбольном стадионе будут тестовыми - сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром», матчи пройдут 23 апреля, 7 и 17 мая соответственно. Первый матч Кубка конфедераций 2017 также пройдет на «Зенит-арене»: сборная России сразится со сборной Новой Зеландии 17 июня.