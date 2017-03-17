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Суд приостановил производство по иску Смольного к «Инжтрансстрою-СПб» по «Зенит-арене»

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© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

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Речь идет о возвращении в бюджет Петербурга 2,84 млрд аванса для строительства стадиона.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти приостановил производство по иску комитета по строительству к «Инжтрансстрою-СПб» на возврат аванса на сумму 2,84 млрд рублей по работам на «Зенит-арене».

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По каким причинам остановили рассмотрение дела, пока не известно, пишет «Коммерсантъ». Во время судебного заседания представитель Смольного просил рассмотреть иск как можно быстрее, так как речь идет о возвращении в бюджет Петербурга значительной суммы.

В свою очередь, представитель ответчика говорил, что компании не понятно, о возврате какого аванса шла речь: в «Инжтрансстрое-СПб» подчеркивали, что все работы на объекте были выполнены.

Контракт с «Инжтрансстроем-СПб» был расторгнут Смольным в конце июля 2016 года. Обе стороны обменялись взаимными обвинениями и несколькими исками в суд. Новым генподрядчиком строительства стала компания «Метрострой».

Новый генподрядчик уже официальной объявил об окончании строительства арены. Кроме того, Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии. При этом окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, первые три матча на новом стадионе будут тестовыми - 23 апреля «Зенит» сыграет с «Уралом», 7 мая с «Тереком» и 17 мая с «Краснодаром». Первый матч Кубка конфедераций 2017 также пройдет на «Зенит-арене»: сборная России сразится со сборной Новой Зеландии 17 июня.

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